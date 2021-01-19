Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной

Петроградский районный суд Петербурга отказал осужденному за убийство историку Олегу Соколову в иске к бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой. Ученый обвинил девушку в клевете после фильма, в котором она снялась.

Также иск был подан к телекомпании, которая сняла картину "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". В ленте Екатерина Пржигодзкая рассказала, что Олег Соколов сильно ее избил во время ссоры и, возможно, пытался задушить.

То же самое девушка рассказала на судебном процессе по делу об убийстве историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.

В частности Пржигодзкая заявила, что изначально Соколов приглашал ее стать его ассистенткой. Девушка отказалась из-за низкой оплаты. Затем они начали встречаться. В какой-то момент девушка решила уйти от историка. Тогда он ее связал, начал душить, угрожал утюгом. Пржигодзкая сбежала из квартиры и написала заявление в полицию. Но уголовное дело так и не было возбуждено.

Защита Соколова еще на судебном заседании выражала несогласие со сведениями, которые озвучивала Екатерина. В частности, адвокаты Соколова заявляли, что девушка несколько сгущала краски, ведь еще год после этого случая она и ее семья поддерживали отношения с историком.

Историк Соколов требовал с Екатерины и телекомпании опровержение, а также возмещение морального вреда в размере миллиона рублей.

Тем не менее, суд, рассмотрев материалы дела, не увидел в картине ничего такого, что порочило бы историка Соколова.

Напомним, Олег Соколов был задержан в ноябре 2019 года после того как он расстрелял и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Сам историк объяснил преступление личными мотивами и утверждал, что его эмоциональное состояние было подорвано травлей со стороны научного оппонента. К слову, следствие не нашло подтверждения этой версии.