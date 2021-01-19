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19.01.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петроградский районный суд Петербурга отказал осужденному за убийство историку Олегу Соколову в иске к бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой. Ученый обвинил девушку в клевете после фильма, в котором она снялась.

Также иск был подан к телекомпании, которая сняла картину "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". В ленте Екатерина Пржигодзкая рассказала, что Олег Соколов сильно ее избил во время ссоры и, возможно, пытался задушить.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Осужденный за убийство историк Соколов подал в суд на своего оппонента

То же самое девушка рассказала на судебном процессе по делу об убийстве историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.

В частности Пржигодзкая заявила, что изначально Соколов приглашал ее стать его ассистенткой. Девушка отказалась из-за низкой оплаты. Затем они начали встречаться. В какой-то момент девушка решила уйти от историка. Тогда он ее связал, начал душить, угрожал утюгом. Пржигодзкая сбежала из квартиры и написала заявление в полицию. Но уголовное дело так и не было возбуждено.

Защита Соколова еще на судебном заседании выражала несогласие со сведениями, которые озвучивала Екатерина. В частности, адвокаты Соколова заявляли, что девушка несколько сгущала краски, ведь еще год после этого случая она и ее семья поддерживали отношения с историком.

Историк Соколов требовал с Екатерины и телекомпании опровержение, а также возмещение морального вреда в размере миллиона рублей.

Тем не менее, суд, рассмотрев материалы дела, не увидел в картине ничего такого, что порочило бы историка Соколова.

Напомним, Олег Соколов был задержан в ноябре 2019 года после того как он расстрелял и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Сам историк объяснил преступление личными мотивами и утверждал, что его эмоциональное состояние было подорвано травлей со стороны научного оппонента. К слову, следствие не нашло подтверждения этой версии.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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