Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Работа Владимира Путина не подразумевает выходных, однако официальных мероприятий на майские праздники у президента России не запланировано. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Путин своим указом объявил выходными дни между майскими праздниками - с 4 по 7 числа.

"Мы неоднократно говорили, что обязанности президента подразумевают постоянное функционирование", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов об отдыхе главы государства на майские праздники.

В то же время представитель Кремля отметил, что "каких-то публичных мероприятий не запланировано" на эти даты.