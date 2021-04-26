Песков: За невыполнение указа о нерабочих днях в мае наказывать не будут

Если руководство предприятий с ненормированным рабочим временем решит, что сотрудники будут выполнять свои обязанности в объявленные президентом нерабочие дни между майскими праздниками, наказывать их за это не будут. Такие разъяснения дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Продолжат работу и предприятия непрерывного цикла.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками - то есть об отдыхе с 1 по 10 мая включительно, с сохранением зарплаты с 4 по 7 мая. Журналисты сослались на опрос, говорящий о том, что большинство работодателей, в основном частных, хотели бы, чтобы их сотрудники продолжали трудиться в эти дни.

"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, так же будут работать", - уточнил Песков. "Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", - сказал он.

На вопрос журналиста, будут ли работодателей наказывать за невыполнение указа, Песков ответил: "Нет, конечно".