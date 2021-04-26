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26.04.2021 16:20
Рубрика: Легковые авто

Почему, покупая старый внедорожник Toyota, можно остаться без денег

Текст: Константин Руссов
Фото: Скриншот с www.youtube.com Фото: Скриншот с www.youtube.com
Фото: Скриншот с www.youtube.com

Илья Свиридов, известный своей любовью к автомобилям Toyota, всё-таки пытается быть объективным.

Фото: www.instagram.com/shomegranbill/
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В очередном видео на канале "Клубный сервис" он рассказал, чего стоит ждать от подержанной "легенды" - Toyota Land Cruiser Prado, и почему покупка этого внедорожника может быть сравнима с простым выбрасыванием денег на ветер.

По словам Свиридова, редкий "перекуп" позволит загнать Toyota LC Prado на подъёмник и детально изучить днище. Как правило, всё ограничивается беглым осмотром того, что удаётся разглядеть под бамперами, а там в основном - красота: целенькие пыльники и никаких намёков на течи мостов.

Свиридов продемонстрировал, чем отличается такая оценка от профессиональной, на подъёмнике. Например, на раздаточной коробке места соединений промазаны красным герметиком, и он явно не заводской. Никакой гарантии того, что ремонт производился с использованием качественных запчастей и квалифицированными специалистами, нет.

Фото: Борис Захаров
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Также в видео демонстрируются ржавые пороги, которые в некоторых местах имеют самодельные заплатки из листового металла. Коррозией изъедено буквально всё, что можно посмотреть под автомобилем: арки, кронштейны креплений кузова к раме, чулок заднего моста, усилители рамы и так далее.

Свиридов рекомендует всякий раз при покупке такой легендарной машины, как LC Prado, задаваться вопросом: по какой причине с ней решили расстаться. Ведь такое бывает крайне редко, а если продают, то стоит поискать подвох. Также ведущий призвал не идеализировать старые Toyota: все они сделаны из металла и человеческими руками.

#Toyota