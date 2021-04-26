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26.04.2021 22:57
Рубрика: В мире

Почему в США произошел всплеск насилия с применением оружия

Текст: Максим Макарычев
Америка вступила в новую волну насилия с применением огнестрельного оружия в 2021 году. Анализ массовых убийств с несколькими жертвами, проведенный NBC News, показывает, что они происходят гораздо чаще, нежели прежде, на протяжении уже более года - с апреля 2020 года. Последняя волна массовых убийств в Америке, в том числе бойня 15 апреля в Индианаполисе, когда восемь человек были убиты на объекте FedEx, как отмечают аналитики, является лишь последним признаком этой тенденции.

В период с 1 января по 26 апреля этого года в США произошло 160 перестрелок, в которых четыре или более человек были ранены или убиты по сравнению с чуть более 90 случаев за этот же период в 2020-м. И общее количество подобных преступлений в этом году почти вдвое превышает средний показатель за тот же период времени, который регистрировался с 2014 года.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Однако, отмечают эксперты, акцент на громких массовых расстрелах, в которых стрелок открывает огонь в людном общественном месте, скрывает наблюдающийся в США в последние 12 месяцев рост менее заметных преступлений с применением огнестрельного оружия, таких как межличностные споры или инциденты с домашним насилием. По словам Ари Дэвиса, старшего политического аналитика некоммерческой организации "Коалиция за прекращение насилия с применением огнестрельного оружия" в Вашингтоне, некоторые из этих бытовых преступлений с высокой летальностью по своей природе случайны, но если вы включить некоторые из них в статистические показатели, то "увидите, что роль домашнего насилия в массовых расстрелах велика".

Что повлияло на рост числа массовых расстрелов в США? По оценке экспертов, этому способствовали резкое увеличение продаж оружия в начале пандемии, которая спровоцировала волну безработицы по всей стране и вынудила американцев оставаться дома. Проверки данных ФБР, которые проводятся, когда человек пытается купить огнестрельное оружие, свидетельствуют о том, что за 13 месяцев в среднем три миллиона американцев в месяц обращались за покупкой оружия, в том числе, штурмового.

Лейси Уоллес, доцент кафедры уголовного правосудия Университета Пенсильвании в Алтуне, сказала, что хотя рост продаж оружия в предыдущие годы был связан с опасениями личной безопасности или ужесточением законов об оружии, нынешний всплеск покупок вызван опасениями, связанными исключительно с пандемией. По ее словам, они порождены неуверенностью в будущем, страхом перед возможным нападением на собственность, страхом перед крахом экономики.

Коалиция за прекращение насилия с применением огнестрельного оружия предупредила в апреле 2020 года, что оружие в доме создает риск роста домашнего насилия и самоубийств с применением огнестрельного оружия. "В 2020 году объем продаж оружия был рекордным, - сказала Лиза Геллер, менеджер по государственным делам коалиции. - Мы знаем, что чем больше оружия, тем больше насилия с применением огнестрельного оружия".

Фото: AP Photo/Wade Payne
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Эксперты отмечают, что существует множество возможных причин увеличения количества массовых расстрелов за последний год: от стресса, связанного с физическим здоровьем и финансовыми проблемами, вызванными пандемией, до затруднения с получением помощи со стороны служб психического здоровья. "Отсутствие продовольственной безопасности, изоляция и отсутствие социальных услуг являются факторами риска для многих форм насилия с применением огнестрельного оружия", - сказал Геллер.

Несмотря на общий рост насилия с применением огнестрельного оружия, эксперты сходятся во мнении, что за минувший год произошла небольшая пауза в громких массовых расстрелах в общественных местах. Эксперты объясняют это приказом не выходить из дома, который не допускал скопления людей в общественных местах. Но эта пауза может закончиться, поскольку пандемия начинает отступать, пояснил приглашенный преподаватель политологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Джеффри Саймон.

В мире США Массовые убийства в США

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