Указ Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. N 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств"

В целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"и от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю:

1. Ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее недружественные иностранные государства), трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения (далее - договоры), с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

2. Установить, что количество физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры, определяется Правительством Российской Федерации.

3. Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению.

4. Положения пунктов 1 и 3 настоящего Указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

5. Правительству Российской Федерации:

а) определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные настоящим Указом;

б) определить количество физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми могут быть заключены договоры;

в) вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия (противодействия), установленных настоящим Указом, и срока действия таких мер;

г) обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав граждан Российской Федерации при прекращении в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа договоров.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).

Президент Российской Федерации

В. Путин