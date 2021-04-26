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25.04.2021 19:40
Рубрика: Власть

Посольства смогут принимать на работу проживающих в РФ по строгой квоте

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Посольства и консульства, а также госучреждения недружественных зарубежных стран смогут принимать на работу проживающих в России по строгой квоте. А некоторые и вовсе должны будут ограничиться сотрудниками из своей страны. Президент подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", который публикует "РГ".

Этот документ не касается бизнеса. "Касается диппредставительств . Об этом написано в тексте указа", - заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, могут ли меры затронуть интересы иностранных инвесторов и бизнеса.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Напомним, выступая с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин отметил, что недружественные акции в отношении России не прекращаются. "В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заявил он. Москва часто вообще не отвечает на такие акции, и даже на хамство - хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил Путин. "Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заключил он.

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