Посольства смогут принимать на работу проживающих в РФ по строгой квоте

Этот документ не касается бизнеса. "Касается диппредставительств . Об этом написано в тексте указа", - заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, могут ли меры затронуть интересы иностранных инвесторов и бизнеса.

Напомним, выступая с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин отметил, что недружественные акции в отношении России не прекращаются. "В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт, какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заявил он. Москва часто вообще не отвечает на такие акции, и даже на хамство - хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил Путин. "Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - заключил он.