Пушков рассказал о реакции Турции на признание Байденом геноцида армян

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что признание президентом США Джо Байденом геноцида армян не приведет к серьезным изменениям в отношениях Анкары и Вашингтона. Все ограничится лишь бурным возмущением со стороны Турции, написал сенатор в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что ряд союзников Турции по НАТО - Бельгия, Франция, ФРГ, Польша - давно признали факт геноцида. Каждый раз Анкара протестует, но не предпринимает ничего, кроме дипломатических демаршей по этому поводу. Отношения слегка напряглись, но сохранились, а Турция из НАТО не вышла и не выйдет.

Пушков уверен, что так же, скорее всего, будет и в этот раз. "Большая буря, но в стакане воды", - так российский сенатор охарактеризовал реакцию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на слова Байдена. При этом он отметил, что улучшению отношений между Анкарой и Вашингтоном шаг американского лидера способствовать не будет.

Напомним, на прошлой неделе Джо Байден официально признал убийство свыше миллиона армян османскими турками более века назад геноцидом. Предшественники Байдена признавали массовые убийства армян, но не использовали термин "геноцид" из-за возражений Турции.