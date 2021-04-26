Президент РФ подписал указ о призыве в 2021 году на военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе.

Военную подготовку запасников проводят каждый год, и нынешний не станет исключением. По указу президента страны, некоторых офицеров и солдат, приписанных на случай войны или других чрезвычайных ситуаций к воинским частям и учреждениям, временно призовут в Вооруженные силы и органы Федеральной службы безопасности.

Все вопросы организации военных сборов подробно расписаны в специальном Положении, утвержденном постановлением правительства России. В документе сказано, что призыв граждан на военные сборы осуществляется военкоматами на основании указов президента РФ.

При этом Положение жестко ограничивает периодичность и продолжительность военных сборов. Вызывать туда запасника должны не чаще одного раза в три года и на срок не более двух месяцев. Суммарное время, которое человек за весь период своего пребывания в запасе может провести на военных сборах, не должно превышать одного года.

Военные сборы делятся на учебные и проверочные. Первые проходят в воинских частях, где запасников временно назначают на должности, соответствующие их военно-учетным специальностям. Такие сборы могут еще проводиться в форме тренировочных занятий со "штатными" резервистами. Это необходимо для поддержания армейских навыков у людей, заключивших с минобороны контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Кроме того, есть сборы, связанные с подготовкой граждан по воинским должностям либо с обслуживанием матсредств неприкосновенного запаса.

Вызывать запасника на сборы можно не чаще одного раза в три года и на срок не более 2 месяцев

На проверочных сборах оценивается боевая и мобилизационная готовность воинских частей и военкоматов. То есть их способность выполнять свои задачи и функции во время или в преддверии войны.

На период проведения сборов за запасниками сохраняется средняя зарплата по основному месту работы. Кроме того, люди получат денежное довольствие и выплаты, положенные военнослужащим-контрактникам. Дорожные расходы "партизан" оплачивает государство. А если сборы проводятся за 3 тысячи и более километров от дома запасника, то к месту временной службы его доставят на самолете.