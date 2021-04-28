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28 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)

Указ Президента Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. N 247 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году"

Опубликован 28 апреля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Путин подписал указ о призыве резервистов в 2021 году на военные сборы

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:

1. Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности.

2. Для служебного пользования.

3. Для служебного пользования.

4. Для служебного пользования.

5. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин