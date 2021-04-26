Работодатели высказались о десятидневных майских праздниках

Новости

Исследование: Из-за пандемии шведы стали меньше болеть 09:52
Названы самые комфортные для жизни российские города 09:50
Лжеюристы выманили у москвички около 1,2 миллиона рублей 09:48
В Москве почти на треть выросло число впервые выданных водительских прав 09:48
Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Пулково 09:36
Эксперт напомнила о новых штрафах для владельцев жилья 09:35
В Томске изобрели топливо из пшеничных отрубей 09:35
Латвию признали "толерантной" к насилию в отношении женщин 09:30
Школы и детсады Подмосковья не будут работать с 1 по 10 мая 09:04
В Серпухове ликвидировали нарколабораторию 08:59
Завтра стартует акция "Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей 08:33
Отдыхающим в России предложили продлить отпуск на неделю 08:26
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход 08:01
Москвичам пообещали мокрый снег 07:51
В Москве начали благоустройство территории возле нового вокзала "Восточный" 07:23
Миссия КНР по изучению Луны "Чанъэ-6" запланирована на 2024 год 07:07
Метеослужба Пекина предупредила о приближении новой пылевой бури 07:05
Пушков рассказал о реакции Турции на признание Байденом геноцида армян 06:42
Колумбия увеличила статистику летальности из-за COVID-19 06:22
Рогозин: Первое включение двигателей "Фрегата" прошло в расчетное время 05:35
На Кипре введен самый жесткий с начала пандемии COVID-19 карантин 05:25
Диетолог перечислил случаи, когда вода может вредить 04:48
SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по объемам военных расходов 04:43
Передачи Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 03:45
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники на даче 03:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 08:46
Рубрика: Экономика

Работодатели высказались о десятидневных майских праздниках

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше половины работодателей еще не приняли решение о рабочем графике в период с четвертого по седьмое мая, свидетельствуют данные экспресс-исследования Headhunter. Об этом заявили 54% опрошенных.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники на даче

Среди остальных участников исследования голоса разделились пополам - 23% работодателей заявили, что их компании будут отдыхать, еще столько же - намерены работать. В исследовании, которое проводилось 23-25 апреля, приняли участие около двухсот представителей российских компаний, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники, таким образом россияне будут отдыхать с первого по десятое число.

Экономика Работа Общество Ежедневник Праздники Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие
Захарова рассказала о формировании списка недружественных РФ государств
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего