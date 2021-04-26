Работодатели высказались о десятидневных майских праздниках

Больше половины работодателей еще не приняли решение о рабочем графике в период с четвертого по седьмое мая, свидетельствуют данные экспресс-исследования Headhunter. Об этом заявили 54% опрошенных.

Среди остальных участников исследования голоса разделились пополам - 23% работодателей заявили, что их компании будут отдыхать, еще столько же - намерены работать. В исследовании, которое проводилось 23-25 апреля, приняли участие около двухсот представителей российских компаний, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники, таким образом россияне будут отдыхать с первого по десятое число.