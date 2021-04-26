Убийцу девушки-водителя BlaBlaCar посадили на 25 лет

Суровый приговор Мособлсуда поставил точку в громком преступлении 2018 года. Из-за общественного резонанса расследованием занималось Главное следственное управление СК.

Напомним, что произошло в декабре 2018 года. Виталий Чикирев искал легкого получения денег. В итоге он решил использовать платформу "BlaBlaCar", которая ведет поиск водителей и пассажиров для совместных поездок за вознаграждение. Чикирев зарегистрировал на платформе два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля одной из пользователей приложения. Женщина планировала поездку из Москвы в Тулу. На встрече с водителем Чикирев представился одним из ее попутчиков - Саломатиным, а вот два других места, остались свободными.

В пути женщина по просьбе Чикирева остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М-2 "Крым". Это было на территории Серпуховского района Подмосковья. Чикирев потребовал у женщины за рулем все деньги и ценности, а после отказа убил ее. Чикирев украл все, что нашел, а тело убитой женщины на ее автомобиле отвез в лес. Автомобиль он перегнал в Ярославль и оставил на парковке.

В СК рассказали, что во время расследования этого убийства, была установлена причастность Чикирева и к другим похожим преступлениям. В ноябре 2018 года по объявлению на сайте "Авито" он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась внаем. В квартире он напал на гражданку и ограбил ее. Через месяц в декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, украл ее шубу и другое имущество.

Из присужденных Чикиреву 25 лет, он первые 10 лет проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.