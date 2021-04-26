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26.04.2021 11:17
Рубрика: Происшествия

В московском метро выявили 40 тысяч нарушений масочного режима

Текст: Сергей Бабкин

Более 40 тысяч нарушений масочного режима выявлено в московском метро в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок". В числе нарушителей оказались пассажиры, надевавшие маски "для галочки": они снимали их сразу после контроля у турникетов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро

Как отметили в ГКУ, интенсивность проверок масочного режима не снижается. Особое внимание уделяют проверкам не только на входах, но и непосредственно в поездах.

"Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", - сообщили в учреждении.

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