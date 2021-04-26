В московском метро выявили 40 тысяч нарушений масочного режима

Более 40 тысяч нарушений масочного режима выявлено в московском метро в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок". В числе нарушителей оказались пассажиры, надевавшие маски "для галочки": они снимали их сразу после контроля у турникетов.

Как отметили в ГКУ, интенсивность проверок масочного режима не снижается. Особое внимание уделяют проверкам не только на входах, но и непосредственно в поездах.

"Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", - сообщили в учреждении.