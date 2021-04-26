В Москве главврача уволили после скандального видео с медсестрами

Главный врач столичной ГКБ имени Иноземцева уволен после служебного расследования по скандальному видео с медсестрами. Как говорится в официальном сообщении городского департамента здравоохранения, со специалистом прекращены трудовые отношения.

Как уже сообщала "РГ", поводом для расследования послужил ролик в соцсетях. На кадрах было слышно, как медсестры ругаются матом на пожилую пациентку и угрожают ей. Внутренняя проверка депздрава и следователей подтвердила факты.

ГСУ СК столицы возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом", - говорится в официальном заявлении депздрава.

Все сотрудники, фигурировавшие в этом инциденте, были немедленно отстранены от работы. Депздрав готов оказать правоохранительным органам содействие в расследовании, отмечается в заявлении департамента.