Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в столичном метро усилен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

Как утверждают в ведомстве, усиление контроля связано с поведением пассажиров: многие из них снимают маски и перчатки сразу после прохода через турникеты. Только с начала апреля контролеры, проверяющие наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров как в вестибюлях и на перронах метро, так и в вагонах подземки, выявили более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима.

Напомним, за нахождение в столичном транспорте без средств индивидуальной защиты пассажиров штрафуют на 5 тысяч рублей.