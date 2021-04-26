Завтра стартует акция "Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей

Столица совместно с бизнесом запускает программу поддержки вакцинировавшихся пожилых москвичей. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Сергей Собянин.

"Несколько дней назад я обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов". Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции", - отметил мэр Москвы.

Уже со вторника, 27 апреля 2021 года, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, смогут получить подарочную карту номиналом 1 тысячу баллов (руб.), либо промокод на аналогичную сумму. Выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru (регистрация будет открыта 27 апреля). Пожилые москвичи, сделавшие первую прививку до 27 апреля или полностью завершившие вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на сайте ag-vmeste.ru.

Собянин уточнил, что потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе - партнерах "Миллиона призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.

"Благодаря программе "Миллион призов" мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей, - пишет мэр. - А с другой - простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное - ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней. Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей".