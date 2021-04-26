Жители 10 регионов смогут оплачивать проезд картой "Тройка"

"Карта проходит тестовые испытания в Московской области, Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске и Перми. К пилотным запускам системы параллельно готовятся еще несколько регионов − Ростовская, Ярославская, Смоленская, Владимирская и Мурманская области, Сочи", - уточнили в ведомстве, добавив, что во внедрении карты заинтересованы еще 43 российских региона.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, данные решения позволят регионам обеспечить технологическое развитие транспортной отрасли, а также повысить прозрачность системы и качество сервиса для пассажиров.

Единые стандарты и требования к оплате проезда на пассажирском транспорте предусмотрены национальным планом восстановления экономики и доходов населения. Пополняемая транспортная карта "Тройка" была введена после изменения тарифов на пользования городским транспортом Москвы 2 апреля 2013 года. Помимо Москвы, оплачивать проезд "Тройкой" можно в Тульской области, вне зависимости от места приобретения карты.