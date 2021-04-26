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Рубрика: Общество

Блок "Фрегат" со спутниками OneWeb отделился от ракеты "Союз-2.1б"

Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru

Российская ракета "Союз-2.1б" вывела разгонный блок "Фрегат" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb на суборбитальную траекторию. Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".

Фото: iStock
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"Есть отделение головного блока", - цитирует РИА Новости комментатора. Старт ракеты с космодрома Восточный состоялся в 01.14 мск понедельника. Вся операция займет около четырех часов. Аппараты будут отделяться группами, а затем уже самостоятельно, за счет собственных двигателей, выйдут в рабочие точки.

Этот запуск, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, стал вторым с Восточного в 2021 году. Первый в этом году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb был осуществлен 25 марта.

К настоящему времени на орбиту выведены уже 146 спутников OneWeb, а после завершения сегодняшней миссии их станет 182. OneWeb намерена к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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