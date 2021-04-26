Новости

В Госдуме предложили назвать улицу или площадь Москвы именем Лужкова 10:51
Яровая предложила включить предмет "Моя Россия" в программу начальной школы 10:49
На набережной Благовещенска ледяные глыбы повредили гранитные плиты 10:48
Налоговый вычет за жилье предложили увеличить 10:45
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро 10:38
В Совфеде оценили идею о дополнительном отпуске для отдыхающих в России 10:25
Нижегородские ученые придумали, как управлять нейросетью с помощью шума 10:15
Россия может стать мировым лидером по производству "зеленого" водорода 10:07
В Италии задержали около ста человек за связи с мафией 10:01
Исследование: Из-за пандемии шведы стали меньше болеть 09:52
Названы самые комфортные для жизни российские города 09:50
Лжеюристы выманили у москвички около 1,2 миллиона рублей 09:48
В Москве почти на треть выросло число впервые выданных водительских прав 09:48
Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Пулково 09:36
Эксперт напомнила о новых штрафах для владельцев жилья 09:35
В Томске изобрели топливо из пшеничных отрубей 09:35
Латвию признали "толерантной" к насилию в отношении женщин 09:30
Школы и детсады Подмосковья не будут работать с 1 по 10 мая 09:04
В Серпухове ликвидировали нарколабораторию 08:59
Завтра стартует акция "Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей 08:33
Отдыхающим в России предложили продлить отпуск на неделю 08:26
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход 08:01
Москвичам пообещали мокрый снег 07:51
В Москве начали благоустройство территории возле нового вокзала "Восточный" 07:23
Миссия КНР по изучению Луны "Чанъэ-6" запланирована на 2024 год 07:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

На набережной Благовещенска ледяные глыбы повредили гранитные плиты

Текст: Артем Красиков

В Благовещенске на набережной ледяные глыбы повредили несколько гранитных плит, сообщил мэр города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

Фото: 40.MCHS.GOV.ru
После паводка в калужской реке обнажился разрушающийся мост

"Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично. Но так, конечно, не оставим. Будем восстанавливать. Сразу скажу, случай не гарантийный, поэтому за счет собственных средств", - рассказал градоначальник.

По его словам, подобный выход льда отмечается впервые за много лет.

Напомним, 22 апреля в Хабаровске на набережную Амура вынесло огромные куски льда, которые снесли четыре пролета ограды и 12 метров бетонных опор.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Паводки в России

Главное сегодня

Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро
Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие
Названы самые комфортные для жизни российские города
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура