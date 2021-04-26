На набережной Благовещенска ледяные глыбы повредили гранитные плиты

В Благовещенске на набережной ледяные глыбы повредили несколько гранитных плит, сообщил мэр города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

"Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично. Но так, конечно, не оставим. Будем восстанавливать. Сразу скажу, случай не гарантийный, поэтому за счет собственных средств", - рассказал градоначальник.

По его словам, подобный выход льда отмечается впервые за много лет.

Напомним, 22 апреля в Хабаровске на набережную Амура вынесло огромные куски льда, которые снесли четыре пролета ограды и 12 метров бетонных опор.