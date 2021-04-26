На Сахалин прибыл паром "Адмирал Невельской"

В понедельник на Сахалине встретили паром "Адмирал Невельской" - один из двух судов, построенных на верфи под Санкт-Петербургом для курсирования между Сахалином и Курильскими островами, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем telegram-канале.

К родным, но еще незнакомым берегам теплоход шел ровно два месяца по Южному морскому пути через Суэцкий канал. Он пересек Балтийское, Северное, Средиземное, Красное моря и вышел в Индийский океан. Следующими на его пути были Южно-Китайское и Японское моря, пролив Лаперуза и, наконец, сегодня в 8 утра по местному времени он пришвартовался в порту приписки Корсаков.

Судно преодолело свыше 10,5 тысячи морских миль.

- Маршрут был достаточно сложный, местами даже опасный, - сказал капитан парома Владимир Марчук.

Планируется, что новый паром приступит к работе в мае-июне. Он будет ходить по маршруту: Корсаков - Кунашир - Шикотан - Итуруп - Корсаков два раза в неделю. Сегодня на линии работает единственный "Игорь Фархутдинов" 1990-х годов постройки.

Тем временем успешно завершились ходовые испытания на Ладожском озере "Павла Леонова", и оно вскоре также отправится на Сахалин.

"Проверены технические характеристики судна, работа систем и оборудования. Программа испытаний парома полностью выполнена. В испытаниях приняли участие 56 специалистов: сдаточная команда завода, представители заказчика, специалисты российского морского регистра судоходства. Сейчас на судне началась ревизия, после которой его передадут заказчику", - сообщили в пресс-службе Невского судостроительно-судоремонтного завода, где с 2018 года велось строительство сахалинских теплоходов в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016 - 2025 годы".

Новые суда имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к длительной автономной работе. Каждый из них сможет перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены одно-, двух- и четырехместные каюты для семей с детьми, в том числе, каюты, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отмечают в областном правительстве, появление новых паромов позволит осуществлять бесперебойные перевозки между Сахалином и Курильскими островами в любое время года. По предварительным расчетам, оборот пассажиров и грузов на курильской линии вырастет в три раза.