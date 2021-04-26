Прокуратура Ульяновска назвала виновного в ДТП с девятью пострадавшими

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку обстоятельств ДТП с микроавтобусом - маршрутным такси марки "Луидор", в котором пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Граждане были травмированы в результате столкновения трех автомобилей произошедшего, по предварительным данным, по вине водителя автомобиля Chevrolet Lacetti на пересечении улиц Ефремова и Отрадная в областном центре.

Ранее в связи с этим происшествием сообщалось о девятерых пострадавших, в числе которых один ребенок. По уточненным данным УМВД, столкнулись три автомобиля Chevrolet, Kia и "Луидор". В результате аварии пострадали водитель Chevrolet и восемь пассажиров маршрутки, в том числе трое несовершеннолетних.

"Прокуратура проверяет исполнение законодательства о транспортном обслуживании населения и обеспечении безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.