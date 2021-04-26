Режиссер Бекмамбетов представил свой фильм "Девятаев" в Саранске

Главную премьеру Московского кинофестиваля - фильм "Девятаев" о мордовском летчике, бежавшем из фашистского концлагеря на угнанном у немцев самолете - показали в Саранске. "Я здесь как на экзамене", - признался режиссер Тимур Бекмамбетов, представляя киноленту на родине героя.

История легендарного аса Михаила Девятаева - уроженца мордовского села Торбеево - давно просилась на экран: его судьба поразительнее самой невероятной фантазии сценариста. Беспримерный перелет из лагеря смерти Пенемюнде на острове Узедом, где фашисты испытывали "оружие возмездия", не только спас жизнь пленному офицеру и его девяти товарищам, но и изменил ход Второй мировой войны. Приземлившись по другую сторону фронта, экипаж в полосатых робах передал своим точные координаты ракетных установок "Фау-2", благодаря чему засекреченный полигон был разгромлен. Добытые Девятаевым сведения легли в основу создания первой советской ракеты. Однако сам он более полугода провел в фильтрационном лагере - слишком уже невероятной показалась "смершевцам" история его побега. А звание Героя Советского Союза Девятаев получил лишь спустя 12 лет - в 1957-м.

- Эту невероятную историю я узнал от жены. Она работает в Казани, где живут потомки Девятаева. Так я познакомился с его сыном - Александром Михайловичем, а затем прочитал автобиографическую книгу "Побег из ада" - и понял, что это, по сути, готовый сценарий фильма, - рассказал Тимур Бекмамбетов.

Создатели ленты решили не трогать судьбы реальных героев - элементы художественного вымысла присутствуют в виде придуманных персонажей. Так, антагонистом Девятаева выступает его друг, ставший предателем. Кстати, именно на эту роль первоначально пробовался Павел Прилучный, впоследствии сыгравший Девятаева. Благодаря "отрицательному обаянию" актера герой получился не "бронзовым", а живым. А по количеству спецэффектов фильм переплюнет любой голливудский блокбастер.

- По хронометражу почти 30 минут действия происходит в небе. И по традиционным технологиям это сделать просто невозможно, - поделился режиссер. - Мы нашли решение, благодаря компьютерной игре War Thunder - это симулятор реальной боевой техники, включая самолеты времен Второй мировой войны. Наши партнеры-геймеры моделировали воздушные сражения, в которых участвовал Девятаев, воссоздавали "хореографию боя". Потом эти данные переносились в компьютер. Кстати, раскрою вам секрет - за Пашу Прилучного в сценах боев летала девушка. Еще одним сюрпризом стало то, что песню, ставшую саундтреком фильма - "Любимый город", известную в исполнении Марка Бернеса, решил записать лидер знаменитой германской группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн. Он так замечательно ее спел: трудно поверить, что это - тот самый безумный панк из "Раммштайна". Такое вот получилось у нас "кино и немцы"…

Присутствовавший на кинопремьере врио главы Мордовии Артем Здунов - уроженец Казани - вспомнил, как в пионерском детстве бывал в доме у легендарного аса. По словам главного консультанта фильма - сына легендарного летчика Александра Девятаева - авторы постарались рассказать историю знаменитого подвига максимально достоверно.

- Тимур сказал: "Я не буду делать ничего, если вам будет казаться, что это неправда", - поделился Александр Михайлович. - После премьеры моя сестра и дочери вышли заплаканные. Это - первый художественный фильм об отце, считаю его удачным. Ранее о побеге с Узедома было снято около 30 документальных лент. Последняя - "Догнать и уничтожить" - вышла незадолго до смерти отца, в 2002-м. Тогда ему выпало встретиться с командиром звена "Люфтваффе" Гюнтером Хобомом, который в феврале 1945-го отправился в погоню за беглецами. Но выполнить приказ немецкому асу не удалось. Встретившись с бывшим врагом спустя годы, отец выпил с ним по рюмке и обнял в знак примирения. Сильные люди умеют прощать...

Финальным аккордом кинопремьеры станет открытие памятнику Михаилу Девятаеву в его родном селе Торбеево, которое состоится сегодня. Проект монумента разработали авторы Ржевского мемориала - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Церемонию открытия посетят родственники героя.