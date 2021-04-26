Суд отправил экс-главу Рузаевского района Мордовии под домашний арест

Экс-глава Рузаевского района Мордовии Нина Иняткина, ставшая фигуранткой уголовного дела о коррупции, отправлена под домашний арест.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по республике, такое решение принял Рузаевский районный суд. Напомним, что 63-летняя чиновница, ныне занимающая пост первого заместителя министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ, подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период работы главой района Иняткина безвозмездно передала в пользование коммерческой структуре построенные на бюджетные деньги объекты электроснабжения. Речь идет о силовом трансформаторе и электросетях протяженностью 11,5 километра. В результате районная казна не досчиталась около 30 миллионов рублей - такая сумма должна была поступить в бюджет с 2011 года в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального УФСБ.