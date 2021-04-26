В Мордовии открыли памятник Михаилу Девятаеву

Памятник национальному герою Мордовию - легендарному летчику Михаилу Девятаеву, бежавшему из фашистского концлагеря на угнанном у немцев самолете, - открыли в понедельник в его родном селе Торбеево. Авторами проекта монумента, созданного при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО), стали создатели Ржевского мемориала - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Поздравительную телеграмму по случаю открытия памятника направил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. "Необходимо постоянно отстаивать правду об этой войне. Крайне важно сохранять память о подвигах выстоявших и победивших. И открываемый сегодня памятник уроженцу поселка Торбеево Михаилу Петровичу Девятаеву - часть этой важной и нужной работы, - отмечалось в приветственном слове руководителя РВИО. - Память о Победе над нацистской армией - это часть нашего генетического кода, наш внутренний стержень".

В числе почетных гостей церемонии открытия были родственники героя. Приехавшая из Казани дочь летчика Нэлли Девятаева рассказала об особом отношении отца к своей малой родине.

- Последний раз он был здесь в июльские дни 2002 года, незадолго до кончины. Я помню тот чудный вечер накануне его 85-летия, когда мы шли по селу Торбеево, впереди бежали мои дети, и он показывал места его детства, рассказывал, как он бегал здесь босиком, - поделилась Нэлли Михайловна. - И вот теперь он снова здесь - молодой, полный сил и веры в жизнь.

А врио главы Мордовии Артем Здунов вспомнил, как в школьные годы ему посчастливилось лично общаться с легендарным асом.

- Сегодня для всех нас очень значимый день - здесь, в Торбееве, на родине Михаила Петровича Девятаева, мы открываем памятник нашему легендарному земляку. Девятаев - гордость России. Михаила Петровича уже нет с нами, но многие имели честь быть с ним знакомы, дружили. У меня такой факт в жизни был, - отметил Артем Здунов. - Я жил буквально рядом. И школа была подшефная, ходили к нему домой, общались. Михаил Петрович очень много времени посвятил именно общению с молодежью - и в Татарстане, и в Мордовии. Книга "Побег из ада" многим дала путевку в жизнь, многие стали летчиками после того, как прочитали это произведение. Не все так просто было в судьбе Михаила Петровича. И этот памятник олицетворяет справедливость и добро.

Поблагодарив руководство РВИО и Владимира Мединского, лично содействовавшего проекту, лидер республики подчеркнул бесценный вклад в дело сохранения исторической памяти детей Девятаева - Александра Михайловича и Нэлли Михайловны. Они помогли воссоздать события тех лет, задокументировать их.

Важным шагом к восстановлению исторической справедливости Артем Здунов назвал и выход на экраны нового художественного фильма "Девятаев". Как уже писала "РГ", на днях в Саранске состоялся премьерный показ ленты.

Величественный монумент станет украшением райцентра. Высоко оценил работу авторов проекта и Герой России, мордовский летчик-космонавт Владимир Дежуров.

- Со вчерашнего вечера все мои знакомые коллеги-летчики просят фотографии памятника, - отметил он.

А заместитель председателя ДОСААФ РФ, генерал-лейтенант Николай Стаськов подчеркнул, что новый мемориал - это отлитая в бронзе память для будущих поколений защитников Отечества.

- Нам вдвойне приятно, что Михаил Девятаев получил путевку в небо в Казанском аэроклубе, представители которого находятся здесь, - отметил гость. - Приятно, что на открытие памятника прибыли представители региональных отделений всего Приволжского округа. Выражаю благодарность всему народу республики за бережное отношение к памяти героев.