АО "Транснефть - Западная Сибирь" внедрило новый программный продукт собственной разработки

Специалисты АО "Транснефть - Западная Сибирь" разработали и внедрили новую информационную программу "Оперативный диспетчерский документооборот". Ее разработка является одним из элементов комплексной деятельности предприятия в области автоматизации организационных, производственных и бизнес-процессов.

Информационная программа представляет собой собственную разработку АО "Транснефть - Западная Сибирь" и обеспечивает автоматизацию процессов управления диспетчерскими и оперативными заявками по проведению планово-профилактических ремонтных работ на объектах предприятия. Ранее взаимодействие осуществлялось с использованием телефонной связи и пересылки согласованных заявок по электронной почте, что приводило к значительным временным затратам.

Среди ключевых возможностей программы - обеспечение создания, согласования и контроля исполнения заявок; прозрачный мониторинг в режиме реального времени процесса их рассмотрения, внутреннего и внешнего согласования; интеграция с сервером хранения документов-оснований для создания заявок. В числе преимуществ программного продукта - возможность формирования в автоматическом режиме полных отчетов с указанием статусов запланированных работ, сроков их выполнения, инициаторов заявок на проведение работ и других необходимых параметров.

На сегодняшний день программа успешно внедрена на всех уровнях производственно-организационной структуры АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"