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26.04.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

Омского полицейского поймали на взятке в 3,5 миллиона рублей

Текст: Наталья Граф (Омск)

Куйбышевский районный суд города Омска арестовал на два месяца начальника УМВД России по городу Омску Евгения Быкова. Его подозревают в получении крупной взятки.

В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн

Уголовное дело также возбуждено в отношении подчиненного Быкова - руководителя структурного подразделения УМВД России по городу Омску.

СК опубликовал видео задержания высокопоставленного полицейского на автопарковке по улице 70 лет Октября после получения крупной суммы денег. На записи Быков не оказывает сопротивления и отдает силовикам кошелек, находящийся во внутреннем кармане куртки. Он признается, что деньги его, и утверждает, что товарищ отдал ему долг.

- По версии следствия, начальник УМВД России по городу Омску совместно со своим подчиненным получили через посредника от предпринимателя в виде взятки свыше 3,5 миллиона рублей за общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя, - сообщает СК РФ.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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