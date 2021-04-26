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Рубрика: Происшествия

В детсуд с пеленок

После нашей публикации шестилетней девочке отменили долги по ЖКХ
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Колыванский районный суд рассмотрел иск, ответчиком по которому была шестилетняя Полина Шевелева, освободил ее от "обязанности" платить по счетам, переложив ответственность на ее отца.

Как уже сообщала "РГ", в суд на ребенка подала теплоснабжающая организация "СибТЭК", потребовав уплатить около 24 тысяч рублей. Такой долг коммунальщики насчитали за четыре последних года.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Иск рассматривался в течение нескольких месяцев, и все это время Полина выступала ответчиком, являясь в суд. Напомним, суть истории. Четыре года назад в семье Полины случилось несчастье - от осложнений после гриппа умерла мама девочки. Ребенок унаследовал долю в квартире. Еще тремя долями владеют бабушка, дедушка и дядя Полины. Именно дядя Роман Шевелев стал представителем Полины в суде, когда на имя ребенка пришла судебная повестка. Ресурсоснабжающая организация потребовала уплатить долг за все четыре года - он копился с того момента, как не стало мамы Полины.

- Ребенок не живет в этой квартире, но главное, пока ей не исполнится 14 лет, не может принять наследство, - говорит Роман Шевелев. - Зато долги с нее требовать - это пожалуйста. Девочке шесть лет, а она уже несколько раз была на заседаниях в качестве ответчика. Сейчас по решению суда ответственность с нее, наконец-то, сняли и обязали уплатить долг ее отца. При этом снизили сумму до 12 тысяч рублей, это вдвое меньше, чем требовала компания-истец.

Подобные ситуации возникают нередко. Недавно в ней оказался ровесник Полины, маленький житель одной из станиц Ставропольского края, которому выставили счет за вывоз мусора. После вмешательства прокуратуры претензии к мальчугану были отозваны.

Иск рассматривался в течение нескольких месяцев, и все это время Полина являлась в суд

Роман Шевелев, кстати, так же обращался в районную прокуратуру. Однако там почему-то на защиту ребенка не встали, сославшись на положения Гражданского процессуального кодекса РФ: мол, "участия в судебном процессе по такой категории дел прокурор не принимает". Хотя в том же кодексе черным по белому написано, что гражданско-процессуальную дееспособность мы приобретаем с достижением 18-летнего возраста. И ребенок не может быть ответчиком в суде?! Видимо, у каждого нашего прокурора свое око. Как оно посмотрит, так тому и быть.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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К счастью, в итоге здравый смысл все-таки восторжествовал.

Но теперь семья опасается новых претензий к Полине, например, управляющая компания насчитала на долю квартиры, которую унаследовал ребенок, 90 тысяч рублей долга.

-Управляющая компания уже обозначили свои намерения, - уверен Роман Шевелев. - Они уже судились с другим собственником этой же квартиры, тогда мы уличили их в обмане по оказанным услугам. Пишут, например, в отчете: санитарная помывка чердачных лестниц. А в этом доме лестниц на чердак и не было никогда, они не предусмотрены. Но главное, был подделан протокол собрания собственников на управление многоквартирным домом. После того как мы показали эти бумаги в суде, иск отозвали.

Если иск будет подан, то, по мнению дяди Полины, коммунальщики должны учесть как минимум тот факт, что девочка относится к категории льготников. Однако управляющая компания продолжает выставлять счет по полной.

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