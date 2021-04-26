Колыванский районный суд рассмотрел иск, ответчиком по которому была шестилетняя Полина Шевелева, освободил ее от "обязанности" платить по счетам, переложив ответственность на ее отца.

Как уже сообщала "РГ", в суд на ребенка подала теплоснабжающая организация "СибТЭК", потребовав уплатить около 24 тысяч рублей. Такой долг коммунальщики насчитали за четыре последних года.

Иск рассматривался в течение нескольких месяцев, и все это время Полина выступала ответчиком, являясь в суд. Напомним, суть истории. Четыре года назад в семье Полины случилось несчастье - от осложнений после гриппа умерла мама девочки. Ребенок унаследовал долю в квартире. Еще тремя долями владеют бабушка, дедушка и дядя Полины. Именно дядя Роман Шевелев стал представителем Полины в суде, когда на имя ребенка пришла судебная повестка. Ресурсоснабжающая организация потребовала уплатить долг за все четыре года - он копился с того момента, как не стало мамы Полины.

- Ребенок не живет в этой квартире, но главное, пока ей не исполнится 14 лет, не может принять наследство, - говорит Роман Шевелев. - Зато долги с нее требовать - это пожалуйста. Девочке шесть лет, а она уже несколько раз была на заседаниях в качестве ответчика. Сейчас по решению суда ответственность с нее, наконец-то, сняли и обязали уплатить долг ее отца. При этом снизили сумму до 12 тысяч рублей, это вдвое меньше, чем требовала компания-истец.

Подобные ситуации возникают нередко. Недавно в ней оказался ровесник Полины, маленький житель одной из станиц Ставропольского края, которому выставили счет за вывоз мусора. После вмешательства прокуратуры претензии к мальчугану были отозваны.

Иск рассматривался в течение нескольких месяцев, и все это время Полина являлась в суд

Роман Шевелев, кстати, так же обращался в районную прокуратуру. Однако там почему-то на защиту ребенка не встали, сославшись на положения Гражданского процессуального кодекса РФ: мол, "участия в судебном процессе по такой категории дел прокурор не принимает". Хотя в том же кодексе черным по белому написано, что гражданско-процессуальную дееспособность мы приобретаем с достижением 18-летнего возраста. И ребенок не может быть ответчиком в суде?! Видимо, у каждого нашего прокурора свое око. Как оно посмотрит, так тому и быть.

К счастью, в итоге здравый смысл все-таки восторжествовал.

Но теперь семья опасается новых претензий к Полине, например, управляющая компания насчитала на долю квартиры, которую унаследовал ребенок, 90 тысяч рублей долга.

-Управляющая компания уже обозначили свои намерения, - уверен Роман Шевелев. - Они уже судились с другим собственником этой же квартиры, тогда мы уличили их в обмане по оказанным услугам. Пишут, например, в отчете: санитарная помывка чердачных лестниц. А в этом доме лестниц на чердак и не было никогда, они не предусмотрены. Но главное, был подделан протокол собрания собственников на управление многоквартирным домом. После того как мы показали эти бумаги в суде, иск отозвали.

Если иск будет подан, то, по мнению дяди Полины, коммунальщики должны учесть как минимум тот факт, что девочка относится к категории льготников. Однако управляющая компания продолжает выставлять счет по полной.