Петербуржцу предъявили обвинение в попытке убийства сестры Чилингарова

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение 59-летнему местному жителю в попытке убийства сестры известного полярника Артура Чилингарова. Нападение на женщину произошло в парадной.

Как сообщает СК, на период следствия обвиняемый арестован.

В ведомстве полагают, что причиной нападения стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения. Мужчина нанес потерпевшей два удара ножом, один в руку, другой - в голову.

Трагедии удалось избежать благодаря соседке, которая открыла дверь и вышла в парадную. Злоумышленник скрылся, но был оперативно задержан.

Сестра полярника сейчас лечится амбулаторно.