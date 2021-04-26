Названы самые комфортные для жизни российские города

Обитатели 36 российских мегаполисов ответили на вопрос, комфортно ли им живется и что больше всего нравится в городе.

Возглавили рейтинг Тюмень (91 процент опрошенных любит свой город) и Казань (столицу Татарстана поддержали 90 процентов). Краснодар, Санкт-Петербург и Сочи набрали по 88 процентов положительных отзывов. И 85 процентов жителей Екатеринбурга устраивает уровень развития областного центра.

"Кстати, Екатеринбург занимает второе место среди российских городов по доступности хорошей работы, - констатируют аналитики сервиса SuperJob. - За последние годы число горожан, отмечающих прогресс в этой сфере, стабильно растет: от пяти процентов в 2016-м - до 17 сейчас".

Пятое место разделили Воронеж, Нижний Новгород и Ярославль - во всех трех случаях на вопрос "Нравится ли вам жить в вашем городе" ответили "да" 84 процента респондентов.

Что касается столиц, то жизнь в родном городе петербуржцам нравится чуть больше, чем москвичам - 88 и 83 процента, соответственно.

"В общем рейтинге оценки развития медицины выросли в Перми, Саратове и Челябинске. Оценки экологической составляющей жизни во всех мегаполисах, за исключением разве что Сочи и Тюмени, традиционно невысоки", - говорят эксперты.

Во время карантина особое значение приобрела возможность безопасных прогулок по городу и в этом плане, судя по отзывам, повезло Владивостоку, Казани, Перми, Самаре, Саратову, Сочи, Тольятти, Уфе и Челябинску: здесь выросли оценки уровня развития парков и скверов.

"Доступность удобного жилья в Воронеже, Иркутске, Красноярске, Омске, Сочи и Хабаровске за год снизилась, а во Владивостоке, напротив, возросла", - говорится в исследовании..