Рогозин: Первое включение двигателей "Фрегата" прошло в расчетное время

Первое включение двигательной установки разгонного блока "Фрегат", который после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" продолжил выведение спутников связи OneWeb на орбиту, прошло в расчетное время. "Пуск штатно. Отделение головного блока с 36 космическими аппаратами и первое включение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время", - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb состоялся с космодрома Восточный в 01:14 мск. В 01:23 мск разгонный блок отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории. После чего "Фрегат" продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров.

Как сообщили в "Роскосмосе", в течение 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского "разгонника" производства НПО имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос").

Это второй пуск с Восточного в 2021 году и третий запуск аппаратов OneWeb с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура седьмого февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Еще один пуск состоялся 25 марта 2021 года с космодрома Восточный, - сообщает ТАСС.