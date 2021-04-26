Новости

Пушков рассказал о реакции Турции на признание Байденом геноцида армян 06:42
Колумбия увеличила статистику летальности из-за COVID-19 06:22
Рогозин: Первое включение двигателей "Фрегата" прошло в расчетное время 05:35
На Кипре введен самый жесткий с начала пандемии COVID-19 карантин 05:25
Диетолог перечислил случаи, когда вода может вредить 04:48
SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по объемам военных расходов 04:43
Передачи Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" 03:45
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники на даче 03:38
Израиль сократит рыболовную зону сектора Газа после ракетного обстрела 02:58
Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие 02:57
В Роспотребнадзоре рассказали об использовании защитных масок в жару 02:15
В ЕС назвали основное требование к туристам 01:57
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный 01:49
В иракской больнице 28 погибших в результате пожара были на аппаратах ИВЛ 00:41
По меньшей мере шесть человек погибли в результате ДТП в Джорджии 00:29
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Болонью" 00:12
На юге столицы машина влетела в пешеходный переход 25.04.2021
Глава МИД ФРГ: Германия не заинтересована в конфронтации с Россией 25.04.2021
Индию накрыл "коронавирусный шторм" 25.04.2021
Участники подготовки покушения на Лукашенко признали свою вину 25.04.2021
В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса физраствором 25.04.2021
"Краснодар" одержал первую победу при Гончаренко 25.04.2021
Россия и Эстония возобновили авиасообщение 25.04.2021
В Вооруженных силах менее 350 военнослужащих болеют коронавирусом 25.04.2021
Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером 25.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
26.04.2021 05:35
Рубрика: Общество

Рогозин: Первое включение двигателей "Фрегата" прошло в расчетное время

Текст: Наталия Ячменникова

Первое включение двигательной установки разгонного блока "Фрегат", который после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" продолжил выведение спутников связи OneWeb на орбиту, прошло в расчетное время. "Пуск штатно. Отделение головного блока с 36 космическими аппаратами и первое включение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время", - написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru
Рогозин заявил о возможности посещения туристами орбитальной станции РФ

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb состоялся с космодрома Восточный в 01:14 мск. В 01:23 мск разгонный блок отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории. После чего "Фрегат" продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров.

Как сообщили в "Роскосмосе", в течение 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского "разгонника" производства НПО имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос").

Это второй пуск с Восточного в 2021 году и третий запуск аппаратов OneWeb с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура седьмого февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Еще один пуск состоялся 25 марта 2021 года с космодрома Восточный, - сообщает ТАСС.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" РГ-Видео

Главное сегодня

Церемония вручения кинопремии "Оскар". Онлайн-трансляция
Рогозин: Первое включение двигателей "Фрегата" прошло в расчетное время
Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие
Захарова рассказала о формировании списка недружественных РФ государств
Минпросвещения проверит учебники по истории
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах