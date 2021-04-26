С 1 мая изменятся требования к маркировке и виду этикетки европейских шин

С 1 мая изменятся требования к маркировке и виду этикетки шин, так называемая евромаркировка. Теперь производитель обязан также указывать информацию о сцеплении на снегу и льду.

Евромаркировка - этикетка, которая наклеена прямо на протекторе шины - была введена в Евросоюзе в 2012 году. Задача - помочь покупателям сравнить различные шины и выбрать наиболее безопасные и экологичные. На них, помимо марки и типоразмера шины, указывается также сопротивление качению. Оно обозначается буквами от "А" до "G". Такое обозначение можно сравнить с обозначением энергоэфективности электроприборов. Наиболее экономичные - класс А. У шин - примерно то же самое. А - наименьшее сопротивление качению, G - наибольшее. То есть у шин класса А накат будет больше. Как следствие - меньший расход топлива, и меньшее количество выбросов в атмосферу. Для сравнения: машина на шинах с сопротивлением G израсходует на 6 с лишним литров бензина больше, чем она же на шинах с сопротивлением А.

Вторая шкала с таким же буквенным обозначением показывает сцепление шины на мокрой дороге. У шин со сцеплением F тормозной путь со скорости 80 км/ч длиннее более чем на 18 метров, по сравнению с шинами со сцеплением А. А индексы D и G для легковых шин и вовсе не применяются.

Третья картинка показывает уровень внешнего шума от шины. Одно деление около динамика - шина тихая. На 3 dB ниже нормы. Два деления - до 3 dB ниже допустимого ограничения шумности. При этом такие шины в два раза громче тех, которые с одним делением. Продажи шин с тремя делениями в Европе вообще запрещены. Их уровень шума в 4 раза громче, чем у шин с одним делением.

С 1 мая с этим графам на этикетке добавится шкала о сцеплении на снегу и льду. Также появится QR-код, через который со всеми характеристиками шины можно ознакомиться.

"Символы сцепления на снегу и льду указывают на то, что шина действительно работает и остается безопасной в сложных зимних условиях. Мы не рекомендуем использовать шины для Центральной Европы в условиях, для которых они не предназначены", - говорит менеджер по технической поддержке клиентов известного финского производителя шин Матти Морри.

На практике торможение на мокрой поверхности противоположно торможению на льду: улучшение одного показателя обычно снижает показатели другого. Поэтому этикетки шин, применявшиеся ранее, не отражали реальных характеристик зимних шин.

Конечно, низкое сопротивление качению, экономия топлива - это очень важные характеристики. Но для стран со сложными зимними условиями, такими как Россия и страны Северной Европы, для безопасности наиболее важно сцепление шины на снегу и льду.

Прежняя евромаркировка применялась к шинам для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков. Новые этикетки будут наноситься еще и на грузовые и автобусные шины. Евромаркировка по-прежнему не распространяется на шипованные зимние шины.