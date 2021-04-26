"Союз" успешно вывел 36 спутников OneWeb на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на расчетные орбиты все 36 спутников OneWeb. Об этом написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook. Там он же выложил видеозаписи старта ракеты.

Пуск состоялся в ночь на понедельник по московскому времени с космодрома Восточный. Разгонному блоку "Фрегат" потребовалось порядка четырех часов на вывод на орбиту спутников, который отделялись в несколько этапов.

Этот пуск стал вторым с Восточного в 2021 году. А всего с данного космодрома аппараты OneWeb стартовали в третий раз.