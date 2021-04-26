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Срочные вклады физлиц в банках сократились на 231 млрд рублей в марте 13:07
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26.04.2021 13:07
Рубрика: Экономика

Срочные вклады физлиц в банках сократились на 231 млрд рублей в марте

Текст: Игорь Зубков

По данным Банка России, в марте продолжилась тенденция к сокращению срочных вкладов физлиц (-231 млрд руб., или 1,1%) с одновременным ростом средств на текущих счетах (+138 млрд руб., или 1,2%).

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Всего с начала года средства физлиц на депозитах сократились на 559 млрд руб., до 20 639 млрд, следует из бюллетеня Банка России о развитии банковского сектора.

Отток денег с депозитов Банк России связывает с тем, что сейчас многие банки платят проценты и по текущим счетам, при этом у клиентов больше гибкости в распоряжении своими средствами. Также сказался рост потребительской активности и в целом низкие ставки по депозитам.

Завершение цикла снижения ставок может привести к перелому этого тренда, если разница со ставками по текущим счетам станет более заметной, считает директор Департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

При этом банки, по его словам, не испытывают недостатка ликвидности, в частности, пользуясь тем, что определенная доля текущих счетов всегда стабильна, сказал Данилов на брифинге.

Как следует из его презентации, за последние 12 месяцев доля срочных депозитов в общем объеме средств физлиц в банках снизилась с 76 до 65%, доля текущих счетов (включая накопительные) выросла с 24 до 35%.

Банк России в марте-апреле повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, под этим влиянием ставки по накопительным и текущим счетам уже начали расти.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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