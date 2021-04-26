В мире
26.04.2021 16:25
Текст: Юрий Сизов

Стали известны сроки проведения в Витебске "Славянского базара"

Фото: Антон Степанищев Фото: Антон Степанищев
Антон Степанищев

Юбилейный международный фестиваль искусств "Славянский базар" собирает гостей в середине июля в Витебске. Александр Лукашенко утвердил сроки его проведения, подписав в понедельник соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба президента.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Основные мероприятия XXX "Славянского базара" пройдут с 15 по 18 июля. В целях расширения зрительской аудитории, сообщают местные обозреватели, предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств. А пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск".

Кроме того, распоряжением белорусского лидера предусматривается, что с учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.

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