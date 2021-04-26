В Англию после пятилетнего перерыва возобновили поставки Lada Niva

В Великобритании после 5-летнего перерыва возобновляются продажи классической Lada Niva. Компания Blackheath Developments импортирует их на Туманный Альбион через оформление индивидуального Одобрения типа (аналог российского СБКТС).

24 апреля фирма сообщила об успешном получении от сертификационного органа разрешительных документов на первые два экземпляра "Нивы" - стандартную "трехдверку" и некий "вэн". Под вторым термином, вероятно, подразумевается полурамный грузовик ВИС-2346 с надстройкой типа фургон. Уточняется, что фургон уже отгружен заказчику - фермеру, а трехдверный внедорожник используют для демонстрационных целей.

Ранее Blackheath Developments уже продавала "Нивы". С 2010 года она завозила их через получение индивидуального Одобрения типа (аналог российского СБКТС), однако в 2016-м из-за ужесточившихся правил ЕС вынуждена была прекратить реализацию модели. После полного выхода Британии из ЕС 1 января 2021-го таможенные правила в стране стали чуть либеральнее, и снова появилась возможность импортировать российский внедорожник на прежних условиях.

Модель завозится в Англию по индивидуальным заказам. Минимальная цена - 14 900 фунтов стерлингов (около 1,55 млн рублей), более чем вдвое дороже, нежели машина стоит в России (от 607 900 рублей).

Заметим, что в Британии предлагается обычная леворульная модификация внедорожника, хотя в этой стране руль должен быть справа.

Официально Lada экспортировались в Британию с 1974-го по 1997-й (тогда в Евросоюзе ужесточили нормы токсичности, а АвтоВАЗ не стал заранее адаптировать к ним свои модели). За 23 года было продано около 350 000 праворульных Lada семейств 2101-2107, Niva и Samara.