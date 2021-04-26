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26.04.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

В Англию после пятилетнего перерыва возобновили поставки Lada Niva

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

В Великобритании после 5-летнего перерыва возобновляются продажи классической Lada Niva. Компания Blackheath Developments импортирует их на Туманный Альбион через оформление индивидуального Одобрения типа (аналог российского СБКТС).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Самые дорогие Lada стали еще дороже

24 апреля фирма сообщила об успешном получении от сертификационного органа разрешительных документов на первые два экземпляра "Нивы" - стандартную "трехдверку" и некий "вэн". Под вторым термином, вероятно, подразумевается полурамный грузовик ВИС-2346 с надстройкой типа фургон. Уточняется, что фургон уже отгружен заказчику - фермеру, а трехдверный внедорожник используют для демонстрационных целей.

Ранее Blackheath Developments уже продавала "Нивы". С 2010 года она завозила их через получение индивидуального Одобрения типа (аналог российского СБКТС), однако в 2016-м из-за ужесточившихся правил ЕС вынуждена была прекратить реализацию модели. После полного выхода Британии из ЕС 1 января 2021-го таможенные правила в стране стали чуть либеральнее, и снова появилась возможность импортировать российский внедорожник на прежних условиях.

Модель завозится в Англию по индивидуальным заказам. Минимальная цена - 14 900 фунтов стерлингов (около 1,55 млн рублей), более чем вдвое дороже, нежели машина стоит в России (от 607 900 рублей).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Lada Niva Travel будут продавать в Америке

Заметим, что в Британии предлагается обычная леворульная модификация внедорожника, хотя в этой стране руль должен быть справа.

Официально Lada экспортировались в Британию с 1974-го по 1997-й (тогда в Евросоюзе ужесточили нормы токсичности, а АвтоВАЗ не стал заранее адаптировать к ним свои модели). За 23 года было продано около 350 000 праворульных Lada семейств 2101-2107, Niva и Samara.

#Lada