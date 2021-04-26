В Беларуси от COVID-19 планируют привить не менее 60% населения

Согласно национальному плану мероприятий, принятому в Беларуси по борьбе с пандемией коронавируса, за 2021-2022 годы планируется вакцинировать не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом регионе. Эта информация, передает в понедельник БЕЛТА, содержится в рекомендациях для специалистов по вакцинации против COVID-19, размещенных на сайте Минздрава РБ.

В отраслевом министерстве подчеркнули, что вакцинация формирует "индивидуальную защиту привитого человека, предупреждает возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход". Но если будет привито менее 60% населения, то не удастся сформировать коллективную защиту и повлиять на интенсивность распространения вируса. Сейчас продолжают проводиться исследования, поэтому при получении новых данных возможно изменение поставленной задачи, пояснили эксперты.

Как уже сообщалось, первый этап вакцинации в республике начат с формирования защиты у медицинских и фармацевтических работников, работников социальной сферы и сферы образования, а также взрослых, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

Затем, уточняет агентство, планируется вакцинировать людей, имеющих высокий риск тяжелого течения COVID-19, - лиц в возрасте 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

На третьем этапе будет проводиться вакцинация людей, имеющих более высокий риск заражения инфекцией COVID-19 по сравнению с остальным населением в связи с их профессиональной деятельностью. Это касается работников торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры, спортивных учреждений. Также будут привиты работники государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельности населения.

Затем вакцинация будет предложена остальному населению, которое не имеет перечисленных рисков.