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26.04.2021 12:13
Рубрика: Экономика

В ЦБ отметили неожиданный всплеск подделок 10-рублевых монет

Текст: Игорь Зубков
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Фальшивомонетчики неожиданно в значительном количестве стали подделывать 10-рублевые монеты, сообщила начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова на 12-м международном ПЛАС-форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: СК РФ
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Как сообщала "РГ", в III квартале 2020 года подразделение Банка России в Нижнем Новгороде выявило сразу 3,8 тыс. монет номиналом 10 рублей с идентичными признаками подделки. Они были обнаружены среди сомнительных монет, поступивших на экспертизу от одного клиента. В следующем квартале была выявлена еще почти тысяча фальшивых монет.

Всего в 2020 году в банковской системе обнаружено свыше 5 тысяч поддельных монет номиналом 10 рублей, хотя в предыдущие годы выявлялось по 100-200 фальшивых монет, их подделка давно потеряла экономический смысл.

Из выявленных в 2020 году 48,3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России львиная доля приходится на пятитысячные банкноты (33,7 тыс.).

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