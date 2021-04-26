В ЦБ отметили неожиданный всплеск подделок 10-рублевых монет

Фальшивомонетчики неожиданно в значительном количестве стали подделывать 10-рублевые монеты, сообщила начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова на 12-м международном ПЛАС-форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщала "РГ", в III квартале 2020 года подразделение Банка России в Нижнем Новгороде выявило сразу 3,8 тыс. монет номиналом 10 рублей с идентичными признаками подделки. Они были обнаружены среди сомнительных монет, поступивших на экспертизу от одного клиента. В следующем квартале была выявлена еще почти тысяча фальшивых монет.

Всего в 2020 году в банковской системе обнаружено свыше 5 тысяч поддельных монет номиналом 10 рублей, хотя в предыдущие годы выявлялось по 100-200 фальшивых монет, их подделка давно потеряла экономический смысл.

Из выявленных в 2020 году 48,3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России львиная доля приходится на пятитысячные банкноты (33,7 тыс.).