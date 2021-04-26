В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям

Новости

"Спартак" попросил КДК РФС отменить желтые карточки Айртона и Максименко 19:06
Суд отправил экс-главу Рузаевского района Мордовии под домашний арест 19:01
На трассе "Таврида" появятся переходы для диких животных 19:00
В Перми владелица строительной компании похитила 87 млн рублей 18:51
Москва призвала Вашингтон и Брюссель не вмешиваться в дела Молдавии 18:39
В Мурманске колонну техники на Параде Победы возглавит танк Т-34 18:34
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до начала лета 18:31
Бензин в Москве подешевел впервые с начала года 18:29
Ученик Юрия Бутусова победил на международном фестивале этюдов 18:27
Партия Пашиняна выдвинула его на пост главы правительства 18:19
Кузнецова призвала решить проблему оформления седьмого ребенка в паспортах 18:17
Минтруд подсчитал, сколько россиян нуждаются в сопровождаемом проживании 18:07
Портал госуслуг поможет проводить собрания жителей 17:58
На участие в конкурсе "Лидеры России" подано более 140 тысяч заявок 17:56
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды 17:52
В Калининградском заливе с рыболовецкого судна пропал матрос 17:48
С выставки в Москве украли кольцо стоимостью четверть миллиона рублей 17:47
Итальянские влюбленные провели акцию протеста возле парламента 17:45
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по поводу удаления в матче со "Спартаком" 17:36
Белорусские ученые создали прибор для космических исследований 17:34
В Пермском крае школы и техникумы закроют с 1 по 10 мая 17:08
Москва высылает из страны украинского дипломата 17:06
Путин потребовал не допустить неоправданного удорожания подключения школ к Сети 17:04
Музеи и театры подключат к ЕАИС по примеру Фонда кино 17:03
Кабмин до 1 июля доложит Путину о темпах создания новых мест в детсадах 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 18:49
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям

Текст: Татьяна Замахина
Законодательные инициативы по реализации первоочередных задач из Послания президента Федеральному собранию внесены в Госдуму. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь о поправках, направленных на поддержку семьи и беременных женщин, а также регулирующих оплату больничных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как подчеркнул спикер, которого цитирует пресс-служба ГД, депутаты совместно с правительством начали работу по выполнению Послания главы государства.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Володин назвал оценочную стоимость реализации проектов по Посланию Путина

"В первую очередь подготовлены социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время, - сообщил председатель ГД. - Сегодня внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных".

По его словам, одна из поправок касается размера пособия женщинам, которые встали на медицинский учет в ранние сроки беременности. "Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, - пояснил Володин, - а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе".

Вторая поправка, о которой заявил спикер, вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. "Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону, - добавил Володин. - Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума".

Парламентарий особо отметил, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом.

Еще одна инициатива, о которой говорил ранее президент, предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. "Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками", - пояснил Вячеслав Володин.

Спикер ГД выступил соавтором соответствующих поправок. Ранее он анонсировал, что внесет законопроекты по Посланию вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. А в общей сложности планируется внести в ГД порядка десяти законопроектов. Их рассмотрение планируется после 12 мая.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Москва высылает из страны украинского дипломата
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Работодатели будут самостоятельно определять график работы с 4 по 7 мая
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию