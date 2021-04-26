В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям

Как подчеркнул спикер, которого цитирует пресс-служба ГД, депутаты совместно с правительством начали работу по выполнению Послания главы государства.

"В первую очередь подготовлены социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время, - сообщил председатель ГД. - Сегодня внесены первые поправки, направленные на поддержку семьи. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных".

По его словам, одна из поправок касается размера пособия женщинам, которые встали на медицинский учет в ранние сроки беременности. "Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, - пояснил Володин, - а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе".

Вторая поправка, о которой заявил спикер, вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. "Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону, - добавил Володин. - Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума".

Парламентарий особо отметил, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом.

Еще одна инициатива, о которой говорил ранее президент, предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. "Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками", - пояснил Вячеслав Володин.

Спикер ГД выступил соавтором соответствующих поправок. Ранее он анонсировал, что внесет законопроекты по Посланию вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. А в общей сложности планируется внести в ГД порядка десяти законопроектов. Их рассмотрение планируется после 12 мая.