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Рубрика: В мире

В иракской больнице 28 погибших в результате пожара были на аппаратах ИВЛ

Текст: Андрей Васильев

Число погибших в результате масштабного пожара в багдадской больнице для пациентов с коронавирусом увеличилось как минимум до 82. Обеспокоенные семьи искали пропавших без вести родственников, а правительство отстранило ключевых сотрудников больницы и департамента здравоохранения за предполагаемую халатность.

Фото: AP Photo/Ajit Solanki
В шести больницах Нью-Дели закончился кислород для ИВЛ

Выяснилось, что среди погибших было по крайней мере 28 пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и не могли перемещаться самостоятельно, сообщает Associated Press. Большинство погибших получили серьезные ожоги. Другие отравились угарным газом.

Пламя, описанное одним свидетелем как "огненные вулканы", охватило отделение интенсивной терапии больницы Ибн аль-Хатиб, которая обслуживает исключительно пациентов с COVID-19 с тяжелыми симптомами. Официальные лица заявили, что пожар, в результате которого также пострадали 110 человек, был вызван взорвавшимся кислородным баллоном. По словам свидетелей, пламя охватило изолятор второго этажа больницы в течение трех-четырех минут после взрыва.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими заявил в воскресенье, что причиной пожара является повсеместная халатность со стороны органов здравоохранения. После специального заседания кабинета министров для обсуждения обстоятельств трагедии правительство отстранило ключевых должностных лиц, в том числе министра здравоохранения и губернатора провинции Багдад. Остальные должностные лица, в том числе директор больницы, были уволены со своих должностей.

Пожар произошел в то время, когда Ирак борется со второй серьезной волной пандемии коронавируса. Ежедневные случаи заражения вирусом в настоящее время в среднем составляют около 8000, это самый высокий показатель с тех пор, как Ирак начал регистрировать заболевание в начале прошлого года. В Ираке подтверждено 100 тысяч случаев коронавируса, скончались 15200 человек.

В мире Ближний Восток Ирак

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