В Кремле сообщили о доказательствах заговора против Лукашенко

Российские спецслужбы располагают доказательствами подготовки заговора против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора", - сказал Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что российские спецслужбы "в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти" в республике.

В середине апреля Лукашенко заявил, что спецслужбами были задержаны несколько человек, готовивших госпереворот и планировавших покушение на него и его семью. Операцию провели в Москве совместно ФСБ России и КГБ Беларуси.