В Москве выявили более 1500 автомобилей с прекращенной регистрацией

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы за три месяца этого года составили 1623 протокола за управление автомобилями, не зарегистрированным в установленном порядке. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Напомним, что наиболее остро проблема с незарегистрированным транспортом, а точнее с машинами, у которых регистрация прекращена, прозвучала после ДТП на Садовом кольце с блогером Эдвардом Билом. Напомним, что он управлял автомобилем с прекращенной регистрацией. Причем за период, когда регистрация была прекращена, камеры зафиксировали более 460 нарушений на этой машине. Но штрафы не выписывались.

Управление ГИБДД г. Москвы также предупреждает, что контроль за передвижением таких машин будет усилен. Водителю, которого остановят первый раз, грозит штраф от 500 до 800 рублей. А за повторное нарушение - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.