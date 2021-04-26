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26.04.2021 23:12
Рубрика: ПДД

В Москве выявили более 1500 автомобилей с прекращенной регистрацией

Текст: Владимир Баршев
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы за три месяца этого года составили 1623 протокола за управление автомобилями, не зарегистрированным в установленном порядке. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Напомним, что наиболее остро проблема с незарегистрированным транспортом, а точнее с машинами, у которых регистрация прекращена, прозвучала после ДТП на Садовом кольце с блогером Эдвардом Билом. Напомним, что он управлял автомобилем с прекращенной регистрацией. Причем за период, когда регистрация была прекращена, камеры зафиксировали более 460 нарушений на этой машине. Но штрафы не выписывались.

Фото: istock
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Управление ГИБДД г. Москвы также предупреждает, что контроль за передвижением таких машин будет усилен. Водителю, которого остановят первый раз, грозит штраф от 500 до 800 рублей. А за повторное нарушение - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.