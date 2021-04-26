В России не будут усилены ограничительные меры на майские праздники

В России не будут введены новые ограничительные меры в майские праздники. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов РФ​​​",- сказала Голикова, которую цитирует РИА Новости.

Власти регионов, по ее словам, сами снимают меры исходя из распространения инфекции у себя в субъекте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по коронавирусу, и назвала стабильной эпидситуацию в стране.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками, тем самым сделав выходными для граждан с 1 по 10 числа.