Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в России достаточно стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конец осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 12-13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране", - цитирует Попову ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России составила 41,6 на 100 тысяч населения. В свою очередь, суточный недельный показатель составляет 5,7-5,9, что ниже порогового значения.

"Я напомню, что для ряда европейских стран он принят за 7 на 100 тысяч среднесуточное за неделю, в РФ меньше 6", - пояснила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что Россия занимает 87-ю позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости. При этом, по заболеваемости на 100 тысяч населения Россия за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 65-64-го места.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю-августу. При этом, по ее словам, сроки могут быть ускорены в случае активизации вакцинации в регионах.