В Словении ПЦР-тесты из РФ будут освобождать от карантина

Отрицательный результат российского ПЦР-теста на коронавирус с 28 апреля будет освобождать от 10-дневного карантина приезжих в Словению.

Россия, наряду с Австралией, Новой Зеландией, Канадой, Израилем, вошла в перечень стран, результаты ПЦР-тестов которых признаются полицией Словении. Протокол об этом опубликован на сайте правительства страны.

Ранее принимались только такие тесты, которые были проведены в лабораториях стран ЕС, Шенгенской зоны, США и Великобритании.

Напомним, что от карантина также освобождаются все вакцинированные, в том числе "Спутником V", и перенесшие COVID-19 за последние шесть месяцев.

Однако пока въезд в Словению в целях туризма возможен только гражданам государств Евросоюза и Шенгенского соглашения. Приезжающие из других стран должны обосновать необходимость визита.