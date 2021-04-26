В Турции предложили признать Крым российским

Как заявил генеральный секретарь партии "Ватан" Озгюр Бурсалы, "на атаку Байдена нельзя отвечать словами". "Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном", - перечислил он шаги, которые необходимо принять в ответ на действия Вашингтона.

Недовольство решением Байдена признать геноцид армян ранее сегодня выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Это неправомерные, несправедливые и противоречащие истории слова. Нас они расстроили. Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания", - заявил турецкий лидер. По его словам, Анкара готова предоставить доступ к архивам, чтобы пролить свет на события 1915 года.

"Если вы говорите "геноцид", посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит - все и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык "геноцид" к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака", - заявил Эрдоган.