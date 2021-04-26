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26.04.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Водитель засмотрелся на девушек и перевернул Hyundai

Текст: Григорий Гомельчук

Современные автомобили проектируются таким образом, что перевернуть их непросто. Но некоторым водителям это удается сделать это, даже двигаясь по ровной дороге с черепашьей скоростью.

Фото: www.instagram.com/cars_secrets/
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Пример такого происшествия попал на видео, опубликованное одним из пользователей Instagram. Случай произошел на прошлой неделе в американском городе Филадельфия. Мы видим, как по городской улице медленно катятся три машины, из которых наполовину высунулись девушки, соблазнительно двигаясь в такт музыке. По соседней полосе движется Hyundai Sonata.

Водитель "корейца", очевидно, засмотрелся на пышные формы женщины из соседнего автомобиля, слишком сместился вправо и зацепил припаркованные у края проезжей части автомобили. Наехав на заднее колесо красного внедорожника, Hyundai моментально совершил кувырок через крышу. Судя по цифрам на спидометре машины, из которой велась съемка, в этот момент скорость потока составляла около 30 км/ч.