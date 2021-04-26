Выход семиместной Hyundai Creta отложен из-за "коронавирусного шторма"

Компания Hyundai перенесла на конец мая 2021 года старт продаж семиместного кроссовера Alcazar. Модель, которая построена на базе Creta второго поколения, должна была выйти на индийских авторынок в конце апреля.

Как сообщает Autocar India, запуск Hyundai Alcazar отложен из-за всплеска случаев заболевания коронавирусом по всей Индии.

Известно, что прирост заразившихся COVID-19 в этой стране бьёт рекорд четвёртый день подряд. За сутки было выявлено около 350 000 заболевших. Премьер-министр Нарендра Моди заявила, что Индию потряс "коронавирусный шторм".

Hyundai Alcazar получил увеличенную до 2760 мм колёсную базу (+150 мм) и больше высокопрочных сталей в конструкции кузова. Снаружи автомобиль отличает оригинальная задняя стойка, а также новые решётка радиатора, фонари, задний бампер и пятая дверь. Модель будет предлагаться как с семиместным салоном, так и в шестиместном варианте.

"Семейную" версию Creta оснастят цифровой комбинацией приборов, 10,25-дюймовой мультимедийной системой, панорамной крышей, беспроводной зарядкой для смартфона, сиденьями с вентиляцией.

Для машины доступны следующие силовые агрегаты: 2,0-литровый "атмосферник" (159 л. с.) и 115-сильный дизель объёмом 1,5 литра. Коробки - 6-ступенчатая МКП или 6-ступенчатая АКП.

Цены на кроссовер станут известны в ближайшее время. О возможности появления Alcazar на других рынках пока не сообщается.