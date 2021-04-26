Вышел фильм про Павла Дурова, а сериал о нем уже готовится

На кинофестивале "Дуров" сразу же привлек к себе особое внимание. И из-за имени главного героя, и из-за того, что сама по себе фигура молодого визионера, повелителя технологий, создающего интернет-лагуны, где обитает большинство современных пользователей, невероятно привлекательна. Зачем далеко ходить - только популярный онлайн-кинотеатр КиноПоиск выпустил в прошлом году две премьеры оригинальных сериалов. Первый - "ППЧМЗ" - так просто посвящен Telegram-каналам.

А главный герой второго - "Топи" - в исполнении Ивана Янковского "списан" с Дурова. В картине Михаила Сегала "Глубже!", только что получившей награду на премии "Ника", есть герой родом из Санкт-Петербурга, прототипом которого явно стал Дуров. Молодой миллионер, дерзкий, прогрессивный, за которым идут современные дети, как за звуками дудочки Крысолова. Злые языки сразу же выделили из документального фильма факт, что будущий визионер списывал в школе. Критики попытались вменить в вину фильму то, что сам Дуров в нем не снимался и то, что близкое окружение, которое говорит о Павле на камеру, не все рассказывает о нем, а многого не договаривает. Однако недоговоренности не портят фильм, который в целом можно назвать новаторским - это прогрессивное кино, по стилистике чем-то напоминающее сериал "Программисты", но в России так неигровые фильмы еще не снимали. В нем многое наталкивает на размышления. Например, почему Дуров практически не выкладывал свое изображение в интернет, не общался с прессой. Или фраза "Америка - не лучшее место для эмиграции для IT". Молодой человек, в 27 лет подаривший миллион долларов Википедии, говорит и пишет о том, что деньги переоценены, созидательные процессы намного интереснее. Любой мыслящий человек, если он еще и интересуется темой, найдет для себя в картине и немало полезного, и совершит открытия. И сам себе ответит на вопрос: "Стал ли Павел Дуров "интернет-тотемом"?" Он ведь к этому стремился еще в школе. Может быть, кто-то начнет слушать речи политиков и известных персон и записывать свои программные заявления. А кто-то возьмет на вооружение фразу о Дурове "Он видит запрос пользователей и дает им то, чего они хотят".

Режиссер Родион Чепель специально ездил к Дурову показывать фильм. "Меня удивило, что Павел полностью принял увиденное, несмотря на то, что там были вещи, которые он о себе не раскрывает. Мы обсудили позиции разных героев - как тех, кто разделял позицию Павла, так и тех, кто был в фильме ему противопоставлен. После этого Дуров поздравил меня и команду с завершением работы над интересным проектом", - рассказал Чепель. При такой реакции, возможно, Чепель снимет еще один фильм, но на этот раз Дуров согласится сниматься в нем и расскажет зрителям о себе многие эксклюзивные вещи, которые так хочется узнать. Просто время для такой картины еще не пришло.

Кадр из фильма "Дуров". Фото: предоставлено МТС Медиа

Тем временем

19 ноября 2012 года вышла книга Николая Кононова "Код Дурова", описывающая становление соцсети "ВКонтакте" и ее создателя. Права на экранизацию в том же году приобрела компания Александра Роднянского AR Films. Обозреватель "РГ" позвонила Александру Роднянскому и спросила, в каком состоянии проект, состоится ли экранизация. "Месяц назад я бы ответил на ваш вопрос "нет", - сказал Александр Ефимович, - однако сейчас мы неожиданно вернулись к этой идее, но как к сериальному формату. Мы начали работать над сценарием. Если вы помните, книга "Код Дурова" заканчивалась рассказом о победах героя, это было до того, как у парня забрали бизнес. Мы продолжим рассказ о биографии, отталкиваясь от книги и событий, о которых в ней говорится".

Справка "РГ"

Павел Дуров - 36-летний российский программист и медиаменеджер, основатель и генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" (до 2014 года) и мессенджера Telegram. В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратный лауреат Потанинской стипендии.

6 апреля 2021 года журнал Forbes опубликовал список, в котором Дуров занял 112 место среди мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Среди российских миллиардеров он на 8 месте.