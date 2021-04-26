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26.04.2021 11:31
Рубрика: В мире

Зеленский снова захотел изменить Минские соглашения

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский хочет внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе США, Великобританию и Канаду. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат", - заявил Зеленский.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Он также отметил, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако при этом украинский президент отверг возможность проведения переговоров с лидерами Луганской и Донецкой народных республик. По словам Путина, именно с ними необходимо вести диалог для урегулирования ситуации в Донбассе. Главы ЛНР И ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин со своей стороны выразили готовность встретиться с Зеленским прямо на линии соприкосновения.

Ранее советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович открыто признал, что Киев не будет вести переговоры с ЛНР И ДНР, то есть не будет выполнять Минские соглашения.

Заметим, что намерение переписать Минские соглашения киевские власти высказывали буквально с момента их подписания. Также еще при предшественнике Зеленского в переговорный процесс зазывался Вашингтон. К слову, больше всего последняя идея не нравится Берлину и Парижу. Иными словами, ничего принципиально нового Зеленский не предложил, речь идет о попытке прикрыть неким "креативом" свое нежелание либо неспособность выполнять Минские соглашения, одобренные Совбезом ООН и имеющие статус международного договора.

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