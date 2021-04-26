Жителей Индии призвали дома тоже носить маски

Жителей Индии призвали дома тоже пользоваться масками, особенно если в семье есть заболевшие коронавирусом. Об этом заявил доктор Винод Пол, глава группы, которая дает консультации премьер-министру Нарендру Моди по вопросам COVID-19, передает РИА Новости.

"Если в семье есть положительный случай COVID-19, очень важно, чтобы человек носил маску даже в помещении, потому что вирус может распространиться на других в доме", - сказал он. По его словам, пришло время начать носить маску дома. Доктор подчеркнул, что не только сам заболевший должен это делать, но и другие члены семьи, находящиеся с ним в доме.

Ранее Нарендра Моди заявлял о "коронавирусном шторме", который охватил страну. Четверо суток подряд в Индии устанавливался антирекорд по количеству заражений.